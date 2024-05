Governo, approvato il piano “salva-casa”

l’agenda politica

ROMA Il Consiglio dei ministri, che si è riunito questa mattina a palazzo Chigi, ha approvato il cosiddetto piano “salva-casa” con “misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” proposto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Sul tavolo del governo anche il decreto unico su sport e scuola (“disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico”), l’esame del disegno di legge in materia di “sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali” e una relazione del viceministro all’Economia Maurizio Leo sulla questione redditometro.

