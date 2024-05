Il Crotone cambia pelle, Vrenna: «Arriverà un allenatore giovane. Non dobbiamo vincere a tutti i costi»

calcio serie c

CROTONE «Voglio trasferire un messaggio alla città e ai tifosi, siamo qui per ripartire». Ha esordito così oggi in conferenza stampa il presidente del Crotone Gianni Vrenna, presentatosi davanti ai giornalisti dopo l’eliminazione dal primo turno dei playoff di serie C. «E’ doveroso da parte mia informarvi – ha continuano – che insieme a mio figlio Raffaele ripartiremo con un progetto diverso rispetto al solito. Purtroppo non è facile vincere, il calcio non è una legge esatta e il Bari di quest’anno può confermarlo. Ci affideremo a un allenatore giovane e allestiremo una squadra di giovani. Ci sarà da mettere mano al mercato soprattutto in uscita, e da lì ripartiremo. In questi anni non tutto è stato un fallimento, due anni fa siamo arrivati secondi uscendo ai playoff, centrati anche quest’anno anche se ci aspettavamo in generale molto di più. Però è stato costruito qualcosa di importante per dare un futuro alla società, mi riferisco ai tanti giovani presenti nella nostra rosa. Uno su tutti è Vinicius, ma ce ne sono tanti altri. L’obiettivo non sarà quello di vincere a tutti i costi per le ragioni che spiegavo prima». Vrenna nel corso della conferenza ha anche detto che arriverà un «ds vero». (redazione@corrierecal.it)