San Giovanni in Fiore, Barile attacca la sindaca Succurro: «Democrazia in pericolo»

l’intervento

SAN GIOVANNI IN FIORE Nella sala convegni del ristorante “L’antico borgo”, Antonio Barile, consigliere comunale ed ex sindaco di San Giovanni in Fiore, ha tenuto un incontro pubblico di fronte a un’ottantina di cittadini e ad alcuni giornalisti locali. Barile ha usato l’occasione per spiegare le ragioni del suo recente abbandono del Consiglio comunale, affermando che non parteciperà più alle sedute «se non sarà garantita la democrazia». Durante il suo intervento, Barile ha parlato di compressione dei tempi degli interventi nel Consiglio comunale, accusando il presidente Giuseppe Bitonti di essere «totalmente a disposizione della maggioranza», lamentandosi per il nuovo regolamento, approvato da tempo, e per le «poche sedute annuali» dell’assemblea consiliare. Barile ha poi ricordato di aver già scritto nel 2023 al prefetto di Cosenza per denunciare le condizioni impedienti in cui, a suo avviso, si svolgono i Consigli comunali a San Giovanni in Fiore e per contestare la presenza durante le sedute del marito della sindaca, Rosaria Succurro, che è formalmente capo di Gabinetto in Comune.

«Il Comune in dissesto finanziario»

Secondo Barile, il Comune San Giovanni in Fiore è vicino al dissesto finanziario, per quanto nell’ultimo, recente Consiglio comunale, la responsabile del Settore finanziario, Caterina Secreti, l’abbia escluso a chiare lettere. Il consigliere comunale ha accusato la sindaca Succurro di spendere eccessivamente per «feste e festini», senza recuperare crediti esigibili e aumentando in bilancio previsioni di entrata che poi si rivelano a suo giudizio inattendibili. Ha anche criticato il trattamento dei lavoratori precari della cosiddetta “Legge 15” transitati nell’azienda regionale Calabria Verde, accusando il sindaco di aver mentito sul loro futuro e i sindacati di evitare il confronto. Per la cronaca, questi operai hanno iniziato oggi a lavorare.

Barile ha inoltre dichiarato che «la democrazia a San Giovanni in Fiore è in pericolo», a suo avviso con molti cittadini silenti e complici, i consiglieri di maggioranza remissivi, gli assessori privi di voce in capitolo, interessati solo alla visibilità pubblica, e i partiti indifferenti. Poi lo stesso consigliere comunale si è dichiarato disponibile a guidare un nuovo gruppo politico, lanciando un appello a «dieci giovani capaci e preparati» per unirsi al suo progetto. Tuttavia, ha escluso al momento una propria candidatura a sindaco e ha ipotizzato che Succurro possa candidarsi alla presidenza della Provincia di Cosenza, se cambierà la relativa legge elettorale, o al Consiglio regionale della Calabria.

Le critiche alla sindaca Succurro

Secondo Barile, la sindaca starebbe cercando di fuggire da San Giovanni in Fiore a causa delle eccessive spese del Comune senza le necessarie coperture finanziarie, contestazione non nuova, che la controparte ha sempre respinto. Il consigliere, che per il proprio operato ha espresso disappunto anche verso la responsabile della Ragioneria comunale, ha poi criticato Succurro perché con la sua giunta ha dedicato uno slargo alla memoria di Peppino Impastato, ritenendo che ciò abbia danneggiato l’immagine della città, facendola apparire come un luogo di mafiosi. Barile non ha risparmiato critiche nemmeno al prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, accusandola di non garantire il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, né agli altri componenti dell’opposizione consiliare, ritenuti troppo legati ai partiti per essere liberi di contestare e agire efficacemente. Il consigliere ha inoltre criticato la sindaca per la mancanza, a suo avviso e nonostante le smentite del direttore generale dell’Asp di Cosenza, di una piattaforma per l’elisoccorso nella programmazione regionale e per avere, a suo giudizio, quasi portato alla chiusura l’ospedale cittadino. Infine, Barile ha insistito sulla necessità di creare un progetto politico nuovo, lontano dal Pd e dal Movimento 5 Stelle, in generale sganciato dai partiti e orientato «all’altruismo», con l’obiettivo di «tutelare i precari e salvare San Giovanni in Fiore».