Sparatoria alla periferia di Roma, muore l’anziana calabrese colpita da un proiettile vagante

il fatto

ROMA È morta l’anziana centrata da un colpo di pistola mentre era in auto con un’amica ieri pomeriggio al Villaggio Prenestino, alla periferia di Roma. Lo riferisce l’Ansa: la donna, Caterina Ciurleo, 81 anni, era originaria di Reggio Calabria. Indaga la polizia, che ha trovato cinque bossoli a terra. L’ipotesi è che siano stati esplosi da una stessa pistola. È caccia a chi si trovava a bordo dell’auto rossa da cui sono partiti i colpi. La pista più accreditata è che l’81enne sia stata colpita per errore dal proiettile. La donna, dopo il ferimento, era stata trasportata all’Umberto I di Roma dove i medici gli avevano estratto l’ogiva dal polmone. Durante l’intervento chirurgico, l’81enne ha perso circa due litri di sangue. Per questo era mantenuta in coma farmacologico in condizioni disperate. Questa mattina il decesso.

