Aumentano i turisti a Reggio Calabria, Canizzaro: «E’ l’effetto Ryanair»

“giochiamo d’anticipo”

REGGIO CALABRIA Salute, prevenzione ma non solo. “Giochiamo d’anticipo”, l’evento organizzato dal Gruppo del Corriere della Calabria in sinergia con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria si sofferma attraverso una serie di panel sui corretti stili di vita. «Questa è una città (Reggio Calabria, ndr) che ha perso tantissimi giovani evidentemente anche a causa della mancata prevenzione», dice il parlamentare di Forza Italia Francesco Cannizzaro. «La vita dinamica ci allontana da un obiettivo principale, cercare di mantenere la propria salute anche attraverso lo sport», aggiunge Cannizzaro.

Francesco Cannizzaro – Parlamentare Forza Italia

L’effetto Ryanair

L’attenzione si sposta «sull’effetto Ryanair» sul turismo a Reggio Calabria. «Abbiamo parlato con tanti operatori del settore, sia ristoranti che B&b, c’è una vitalità a Reggio Calabria animata da tanti turisti che in questi giorni affollano la città dello Stretto, diversamente da quanto accadeva qualche tempo fa. Lo abbiamo denominato effetto Ryanair», sostiene Cannizzaro. La compagnia aerea low cost ha investito in Calabria, aumentando la propria offerta di voli da e per l’aeroporto Reggino. «Ieri insieme al Presidente della Regione, abbiamo fatto una passeggiata su Corso Garibaldi, sono stato particolarmente contento di aver ritrovato tantissimi turisti». La strada è ancora lunga. «La mia preoccupazione è che questa città ancora non sia pronta, soprattutto per quanto concerne le strutture ricettive, non è adeguatamente organizzata. Io credo che l’amministrazione debba fare una riflessione e la Regione debba cercare di individuare delle risorse da mettere a bando affinché gli imprenditori e non solo possano attingere a questi fondi per realizzare tantissimi altri posti letto».

