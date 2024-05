Mancuso: «Fieri delle prestazioni del Catanzaro»

Il commento

CATANZARO «Desidero porgere le più sincere congratulazioni, stima e gratitudine alla squadra della mia città, l’US Catanzaro 1929, per la brillante stagione calcistica nel percorso di serie B». Lo afferma, in una nota, Filippo Mancuso, candidato della Lega al Parlamento europeo che aggiunge: «Avvicinarsi alla possibilità di giocare la finale per la promozione nella massima serie è stato un risultato notevole da cui ripartire con rinnovata energia».

«Va riconosciuto l’impegno assiduo e determinato della proprietà – sottolinea Mancuso – ed evidenziato il corretto comportamento in campo della squadra, che ha sempre rispecchiato i valori dello sport, ponendosi come esempio di fair play e di autentica sportività. Il senso di unione e appartenenza che la squadra e lo staff tecnico hanno saputo trasmettere ai tifosi del Catanzaro – ai quali va un plauso speciale per aver dimostrato grande maturità in ogni stadio d’Italia – e a tutti coloro che da ogni angolo del Paese hanno seguito con passione i giallorossi, è andato ben oltre il campo di calcio».

«Dopo una performance così entusiasmante, di cui essere fieri e orgogliosi – conclude Mancuso – non dubito che il Catanzaro calcio continuerà a stupirci».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato