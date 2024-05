Paura a Montecarlo, incidente blocca il gran premio

formula uno

Il gran premio di Monaco è stato fermato con bandiera rossa al primo giro per un pauroso incidente che ha coinvolto nelle retrovie la Red Bull di Sergio Perez e le due Haas, semidistrutte nello schianto. I piloti appaiono illesi. Subito dopo il via, poi, Carlos Sainz con la Ferrari, era stato costretto a fermarsi per un problema ad uno pneumatico, mentre Charles Leclerc, partito dalla pole, era scattato in testa.

Sainz ripartirà dal terzo posto dopo la bandiera rossa per l’incidente Red Bull-Haas. Sospiro di sollievo per il pilota spagnolo che aveva forato dopo un contatto. Intanto, non ci saranno ulteriori investigazioni per il grave incidente, la responsabilità di Magnussen nel crash con Perez e Hulk appare ormai accertata.