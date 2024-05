Tamponamento sulla statale 106 nella Locride, tre i feriti

il fatto

LOCRI È di tre feriti non gravi. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto poco prima delle 13,30 di oggi (domenica 26 maggio) al km 95 della SS106, nel tratto che ricade nel comprensorio del comune di Locri. Due le autovetture coinvolte, la prima con a bordo marito e moglie e la seconda con a bordo una donna. Secondo una prima ricostruzione, le vetture sarebbero entrate in collisione carambolando tra le due carreggiate.

Sul posto è prontamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno, coordinata dal CR Salvatore Canale, per estrarre i feriti dagli abitacoli e per la messa in sicurezza dalle autovetture.

I tre feriti sono poi stati affidati alle cure dei sanitari del 118 giunti sul luogo dell’incidente che hanno provveduto poi a trasportarli all’ospedale di Locri. In azione anche le Forze dell’Ordine per gli adempimenti di competenza e la ricostruzione dell’esatta dinamica di quanto avvenuto.