Elly Schlein in Calabria, la visita alla comunità Progetto Sud a Lamezia – FOTO

verso il voto

LAMEZIA TERME La leader del Pd Elly Schlein è arrivata a Lamezia terme per visitare la comunità Progetto Sud, struttura che da anni si occupa di sostegno alle fasce deboli e fragili. Ad accogliere Schlein don Giacomo Panizza, fondatore di Progetto Sud. Si tratta della prima visita del tour odierno della Schlein in Calabria. La seconda tappa sarà a Catanzaro, con un altro passaggio in una struttura di eccellenza nelle politiche sociali, il Centro calabrese di Solidarietà. Le altre tappe sono nel pomeriggio, a Corigliano Rossano e a Reggio per un comizio. (a.c.)













Schlein con il candidato sindaco del centrosinistra Enzo Romeo

