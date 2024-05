Il caso Diamante: tre candidati a sindaco ma due sono fratelli

anteprima telesuonano

Entra nel vivo la campagna elettorale per le comunali. Sono più di un terzo i municipi calabresi chiamati nei giorni 8 e 9 giugno prossimi a rinnovare i propri sindaci e consigli comunali. Alcuni dei centri interessati dalla consultazione amministrativa rivestono una particolare importanza, sia dal punto di vista politico che sul piano dell’immagine. Tra questi, Diamante, una delle perle del turismo calabrese conosciuta in tutto il mondo. Questa sera alle 21, sul canale 75, e in streaming su laltrocorriere.it, “Telesuonano” si occuperà proprio della cittadina tirrenica.

Tre i candidati a sindaco ospiti di Ugo Floro, Achille Ordine e, particolarità più unica che rara, i fratelli Pascale, Marcello e Pino, uniti in famiglia ma distantissimi in politica. Marcello, infatti, è il leader dell’opposizione alla giunta uscente guidata da Ernesto Magorno, mentre Pino ne è il vicesindaco.

Il dopo Magorno, tra propositi di continuità governativa, come quello lanciato da Pino Pascale, e intenti di rottura quali quelli palesati da Achille Ordine e Marcello Pascale, sarà al centro del confronto politico.

Ma Diamante nei prossimi anni dovrà misurarsi in modo concreto con la prospettiva del porto, un’opera attesa da decenni, che un mix intollerabile di lentezze burocratiche a vari livelli istituzionali e qualche disattenzione politica regionale ha oltremodo complicato negando al gioiellino tirrenico un’opportunità di sviluppo fondamentale. C’è poi la questione sicurezza divampata a seguito di alcuni episodi di violenza registratisi negli ultimi tempi a tenere banco nei discorsi politici. Sarà interessante capire quale sia nel merito l’opinione dei tre candidati a sindaco. Quella dei cittadini è chiara: c’è bisogno di maggiore tranquillità.