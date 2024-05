Caruso: «Salvini si sbaglia, l’Italia sarà migliore solo se l’Europa saprà essere unita e forte»

l’intervento

COSENZA «L’Italia sarà migliore soltanto se l’Europa saprà essere unita e forte. Matteo Salvini si sbaglia di grosso: non ha alcun senso il suo slogan “meno Europa, più Italia”». L’ha detto Franz Caruso, intervenendo a San Giovanni in Fiore a un’iniziativa elettorale dei Socialisti in vista delle prossime elezioni europee. Il sindaco di Cosenza ha poi contestato il «progetto dell’autonomia differenziata portato avanti dal centrodestra, che aumenterebbe i divari tra il Sud e il Nord del Paese e cancellerebbe i servizi essenziali nel Mezzogiorno». Caruso ha sottolineato che in Calabria tutti i sindaci sono impegnati contro il relativo disegno di legge, «che il centrodestra non ha ancora approvato perché siamo a ridosso delle Europee». Di seguito, Caruso ha rammentato le «gravi criticità», a proposito di regionalismo differenziato, sollevate dalla Conferenza episcopale, dallo Svimez e dalla Corte dei conti. «Dobbiamo ancora ricordare, in un contesto di sempre crescente personalizzazione della politica a danno del confronto e della democrazia, che la Repubblica – ha sottolineato il sindaco di Cosenza – è una e indivisibile, come sancisce la nostra Costituzione. Purtroppo, tutti i senatori eletti in Calabria hanno votato a favore del disegno di legge sull’autonomia differenziata, con la conseguente enfasi del presidente Roberto Occhiuto, che aveva esultato per alcune modifiche al testo per ricredersi appena dopo e mantenere una posizione poco chiara al riguardo. Soltanto il senatore Nicola Irto ha avuto a Palazzo Madama il coraggio di votare contro e di difendere le ragioni del Sud e della nostra terra». L’esponente socialista ha aggiunto: «Altro grave pericolo è il premierato, con cui il centrodestra vuole rompere gli equilibri tra i poteri dello Stato e levare al presidente della Repubblica il ruolo di arbitro tra le parti politiche e di garante della Costituzione. E noi sappiamo, in Italia, quanto questo ruolo è stato importante per la tenuta degli equilibri costituzionali e istituzionali, con il presidente Mattarella e con i suoi predecessori».

L’invito al voto

Ancora, Caruso ha rivolto ai presenti, tra cui tre ex sindaci di San Giovanni in Fiore, Francesco Provenzale, Riccardo Succurro e Giuseppe Belcastro, l’invito ad andare a votare. «Scegliete chi vi pare, ma – ha scandito il sindaco di Cosenza – recatevi alle urne, perché questo voto è molto importante. Infatti, in Europa sta avanzando una destra nazionalista che vuole l’accentramento dei poteri e tenta di imporre un pensiero unico. Avete visto quello che è successo a Ilaria Salis in Ungheria. Il premier Viktor Orbán, amico della presidente Meloni, rappresenta una destra autoritaria, che anche in Italia opera semplificazioni e parla all’istinto delle persone, come mostra la parentesi del generale Vannacci, che vorrebbe differenziare le classi, riportando indietro il sistema scolastico». «Nel contesto, abbiamo il dovere di costruire – ha proseguito Caruso – un fronte unitario e di lavorare insieme per un’Europa delle libertà e dei diritti, democratica e progressista, in grado di giocare un ruolo di primo piano nello scenario internazionale, di avere una politica estera unica, di ridurre le diseguaglianze relative a servizi essenziali e diritti e di alimentare l’economia e la crescita interna». All’iniziativa sono intervenuti anche Luigi Incarnato, segretario dei Socialisti calabresi, che ha ricordato le battaglie della sinistra del Cosentino per l’occupazione a San Giovanni in Fiore; il dirigente socialista Pietro Lopez, già assessore comunale della cittadina silana; Giovanni Oliverio, segretario del partito locale, che ha moderato il dibattito, caratterizzato da diversi interventi da parte del pubblico, alcuni di stampo tutto locale e dunque fuori luogo.