Auto si schianta contro casello autostradale, tre morti

il dramma

LIVORNO Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto al casello autostradale dell’A12 a Rosignano, in provincia di Livorno. Almeno tre le vetture coinvolte, secondo quanto si apprende dai Vigili del fuoco il cui intervento è in corso. Gravi danni alla struttura del casello. Sono sei i feriti, tutti in codice verde. Tra loro anche due fratellini di 3 e 6 anni. Da quanto si apprende dai sanitari, i feriti stanno tutti bene. Delle tre vittime due sono di nazionalità tedesca, che erano sulla stessa vettura, una italiana. Sulla dinamica è stata ricostruito che un’auto che proveniva da nord è andata a schiantarsi sulle due vetture che erano in coda al casello per uscire dall’A12 ed entrare nella statale Aurelia. Nell’urto coinvolta anche la struttura della barriera autostradale: la cabina del casellante è stata sollevata da terra. All’interno secondo quanto appreso c’era un addetto che è rimasto illeso. L’incidente si è verificato intorno alle 13.