Forza Italia chiude la campagna elettorale a Napoli, l’appello di Occhiuto

l’evento

«Ennesima intensa giornata di campagna elettorale, sto girando in lungo e in largo la Calabria per partecipare a tante iniziative elettorali. Ringrazio tutti i calabresi che stanno partecipando e che a volte mi danno degli utili suggerimenti per il governo della Regione. Però il 6 giugno vi informo che non ci sarà alcuna iniziativa di Forza Italia in Calabria perché dobbiamo essere tutti quanti a Napoli alle ore 17. Il partito nazionale ha scelto proprio Napoli, il Sud, per chiudere la campagna elettorale a livello nazionale. Ci vediamo tutti a Napoli». Così in un video sui social il governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto.