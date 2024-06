Lutto nella magistratura, muore a 86 anni il calabrese Luigi Saraceni

la scomparsa

È morto a Roma, Luigi Saraceni, 86 anni, magistrato tra i fondatori di Magistratura Democratica e deputato per due legislature. Nato a Castrovillari e laureato in Giurisprudenza a Roma, Saraceni è stato nella magistratura per quasi trent’anni, divenendo presidente della quinta sezione del Tribunale di Roma. Nel 1994 fu eletto deputato alla Camera per i Democratici di Sinistra, e riconfermato nel 1996. Conclusa la legislatura ha intrapreso la professione forense, difendendo con Francesco Misiani e Franco Coppi la figlia Federica, arrestata nel 2003 nell’inchiesta sulle nuove BR e poi condannata nel processo per l’omicidio di Massimo D’Antona.