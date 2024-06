Da Cosenza la “scommessa” di Matteo Renzi: «Le opportunità per la Calabria arrivano dall’Europa»

verso le europee

COSENZA «Penso che la Lega sia uno scandalo. La Lega è uno scandalo per l’autonomia, per le posizioni che dicono meno Europa, quando le nostre aziende, gli agricoltori, la nostra sanità hanno bisogno di più Europa e degli Stati Uniti d’Europa. Ma soprattutto la Lega è uno scandalo perché accusare Sergio Mattarella significa indebolire l’unica figura di garanzia di questo Paese. Io sono orgoglioso di aver portato Sergio Mattarella alla guida della Presidenza della Repubblica nove anni fa». Lo ha detto il leader di Italia Viva, il senatore Matteo Renzi, candidato alle prossime elezioni Europee con la lista “Stati Uniti d’Europa” nata dall’alleanza con “+Europa” di Emma Bonino e il Psi di Maraio, oggi a Cosenza. Ad accogliere l’ex premier un Teatro Rendano gremito. Ad introdurlo è stato, invece, il sindaco di Cosenza Franz Caruso, che ha ringraziato il senatore.

Le opportunità per la Calabria

Dopo il passaggio sul leader del Carroccio, il segretario di Italia Viva sottolinea le tante opportunità che l’Europa potrebbe garantire anche alla Calabria. «Se in Calabria ci sono delle opportunità da prendere sull’agricoltura, la pesca, le infrastrutture, la sanità, queste opportunità vengono dall’Europa, quindi noi dobbiamo mandare in Europa davvero delle persone. Meloni, Schlein, Tajani fanno delle candidature finte. Loro si candidano per non andare in Europa. Questo è inaccettabile ed è il grande punto di forza degli Stati Uniti d’Europa. I nostri candidati selezionati ci andranno davvero».

La Calabria da dove riparte?

«Io penso che abbiamo raggiunto il punto più basso. Oggi la Calabria non può che ripartire. Lo sapete bene voi, in particolar modo calabresi, lo sanno i nostri candidati calabresi, a cominciare da Filomena Greco, da Pino Varacalli, da Nunzia Paese, da Stefano Mascaro, dalle nostre eccellenze di questo territorio.

Noi possiamo fare la differenza in Europa, però votate per gente che poi in Europa sa come si fa e ci sa stare», chiosa Renzi. (f.benincasa@corrierecal.it)

