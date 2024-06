Migliorano i tempi per il rilascio del passaporto

il momento di partire

ROMA Le vacanze estive si avvicinano, e visti i problemi riscontrati negli ultimi tempi per rinnovo e rilascio del passaporto, Altroconsumo ha voluto verificare qual è la situazione. A distanza di cinque mesi dall’inchiesta di novembre 2023, la situazione sembra migliorata, anche se permangono delle criticità, si spiega. «In questi ultimi mesi, dopo due anni di caos e disagi per i cittadini, sono stati comunque adottati due provvedimenti importanti che potrebbero dare una svolta al sistema di rilascio e rinnovo dei passaporti rendendolo più veloce ed efficiente, l’agenda prioritaria e la possibilità, da luglio, di fare il passaporto anche negli uffici postali di tutta Italia, una soluzione che dovrebbe portare a un alleggerimento della pressione sulle Questure». Altroconsumo vede confermate in generale procedure solo d’urgenza “per provare a tamponare la situazione, ma sarebbe quantomeno necessario per i cittadini poter contare su soluzioni strutturali e non sulla normalizzazione dell’emergenza che scarica su tutti il costo di queste decisioni». Le ultime rilevazioni di Altroconsumo sui tempi di attesa per il passaporto sono state effettuate a fine del mese scorso e hanno coinvolto 19 città (Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trento). Provando a prenotare un appuntamento per il rilascio sulla piattaforma ministeriale che fornisce le disponibilità presso i commissariati presenti all’interno della provincia, «è apparso subito chiaro un netto miglioramento della situazione».