Piemonte, candidato M5S indagato si ritira

TORINO Marco Allegretti, del Movimento 5 Stelle, ha annunciato il ritiro della sua candidatura a consigliere regionale in Piemonte. Il politico pentastellato è indagato dalle procure di Asti e Torino, come scrive il quotidiano Repubblica. L’accusa è sottrazione fraudolenta delle imposte. “Sono certo della trasparenza del mio operato”, così Allegretti ha ribattuto alle accuse, aggiungendo che “Il rigore etico e la serietà professionale che mi caratterizzano mi spingono tuttavia a fare immediatamente un passo indietro”. Le indagini riguarderebbero in particolare le sue attività di ricerca e i crediti fiscali per un maxi-raggiro, come emerso da una verifica dell’Agenzia delle entrate. Tra le accuse contro Allegretti c’è quella di aver tentato di occultare 23 fabbricati ad Asti e altri 6 a Torino, tutto per evitare una procedura di riscossione da oltre due milioni di euro di contestazione.

