Narcotraffico, arrestato latitante condannato a 7 anni di carcere

il fatto

Un latitante albanese, di 35 anni, accusato di essere un trafficante di droga, è stato arrestato dai carabinieri di Verona a Cerea (Verona) dove l’uomo aveva trovato rifugio. Sullo straniero pendeva una condanna a 7 anni e 4 mesi di carcere per traffico internazionale di stupefacenti Per gli investigatori l’uomo avrebbe fatto parte di un’organizzazione criminale che trafficava droga tra la Puglia e l’Albania, con ramificazioni anche nella ‘ndrangheta calabrese. Per questo motivo un 35enne albanese, con precedenti specifici alle spalle, era stato condannato ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti, ma risultava latitante. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari tra il 2017 ed il 2019 nell’area di Trani, aveva consentito di individuare un’organizzazione transnazionale che utilizzava insospettabili corrieri per trasferire eroina e marijuana dall’Albania in Italia. Nel corso delle attività erano stati sequestrati importanti carichi di droga destinati ad esponenti della criminalità calabrese e siciliana. L’uomo è stato, pertanto, accompagnato nel carcere di Verona dove sconterà la sua condanna definitiva.