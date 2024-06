Tennis, Sinner nella storia: è il nuovo numero 1 al mondo

il traguardo

La notizia era nell’aria, ma ora è ufficiale: Novak Djokovic si ritira dal Roland Garros e Jannik Sinner diventa il nuovo numero 1 del mondo. L’esito della risonanza magnetica del ginocchio destro, effettuata oggi alle 15, ha evidenziato problemi al menisco e potrebbe dover essere operato. Kasper Rud entrerà in semifinale del Roland Garros senza scendere in campo, mentre Nole lascerà Parigi per ulteriori esami che dimostreranno se l’operazione è necessaria o meno. L’annuncio è arrivato attraverso i profili social del Roland Garros. «Djokovic si ritira dal Roland-Garros a causa di un infortunio al ginocchio destro. Auguriamo a Novak una pronta guarigione», si legge nel tweet. L’altoatesino diventa così il primo italiano nella storia a raggiungere la vetta del ranking.