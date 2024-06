Verso gli Europei, tra Italia e Turchia finisce 0-0

calcio

È terminata 0-0 Italia-Turchia, amichevole di preparazione a Euro 2024 giocata allo stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna. Poche occasioni e squadre imballate dai carichi di lavoro di questi giorni. Da segnalare un palo di Cristante per l’Italia a fine primo tempo e un tiro di Raspadori nel finale. Nella ripresa girandola di sostituzioni con il ritorno in campo, anche in azzurro, per Nicolò Fagioli e l’esordio di Riccardo Calafiori. Per quanto riguarda la Turchia, il Ct Vincenzo Montella ha perso per un infortunio al ginocchio il difensore Kabak. La Nazionale sarà impegnata in un’altra amichevole domani pomeriggio a Coverciano contro l’Under 20.