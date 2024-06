Cosenza, niente Sila anche stavolta: ritiro a Cascia

calcio serie b

COSENZA Niente Sila anche per quest’anno. Sarà Cascia la sede del ritiro precampionato del Cosenza Calcio in vista dell’inizio della stagione sportiva 2024/25. I rossoblù soggiorneranno all’Hotel La Corte dal 13 al 27 luglio. La squadra svolgerà la preparazione utilizzando il campo del centro sportivo “Magrelli Active” nei pressi della struttura alberghiera. Un periodo di intenso lavoro in vista delle competizioni ufficiali, la Coppa Italia prima e il Campionato dal 16 agosto. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il calendario dei test amichevoli che si terranno durante la permanenza in Umbria.



Il campo del centro sportivo “Magrelli Active” nella località umbra

Succurro, solo buone intenzioni

Ancora una volta niente da fare per la Sila. Nonostante gli annunci e le buone intenzioni dei giorni scorsi (si era esposta in prima persona la presidente della Provincia Rosaria Succurro con un ambizioso: «Stiamo lavorando per garantire al Cosenza calcio il ritiro precampionato in Sila») il Cosenza calcio anche quest’anno svolgerà il ritiro pre-campionato lontano dalla Calabria.

Ennesima occasione sprecata

Dunque, seppure a rilento, inizia a prendere forma la stagione 2024-2025 del Cosenza con l’amarezza di aver sprecato anche quest’anno, per mancanza di programmazione e lungimiranza, l’occasione di poter svolgere finalmente il ritiro tra le splendide montagne della Sila.