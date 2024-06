Gemmi verso l’addio al Cosenza. L’Empoli vuole il ds

l’attesa

COSENZA Roberto Gemmi potrebbe lasciare il Cosenza. Dopo settimane di tira e molla e di incontri mai avvenuti con il presidente Eugenio Guarascio per il rinnovo del contratto, in scadenza a fine giugno, il direttore sportivo a breve potrebbe annunciare l’addio al club silano dopo rue anni per approdare in un altro club, probabilmente di serie A. Nelle ultime ore, infatti, l’Empoli sembrerebbe essere piombato prepotentemente sull’uomo di mercato del Cosenza, corteggiato anche dal Bari. La società toscana, reduce da una salvezza strappata in extremis, è pronta a salutare il suo ds Pietro Accardi e al suo posto potrebbe arrivare proprio Gemmi. Un salto di qualità di non poco conto per il dirigente che nelle ultime due stagioni ha portato alla salvezza i Lupi. Con la possibile partenza di Gemmi ci sarebbe dunque un nuovo problema per il Cosenza: individuare un nuovo direttore sportivo prima dell’affare Tutino con il Parma (entro il 15 giugno il club silano potrà far valere il diritto di riscatto per una cifra che si aggira intorno ai due milioni e mezzo). Senza dimenticare i rinnovi dei calciatori in scadenza e la rosa da allestire in vista della prossima stagione. (redazione@corrierecal.it)