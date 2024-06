“Echidna”, il Riesame: Fantini ha aiutato quel boss della ‘ndrangheta

LE INFILTRAZIONI DELLE COSCHE AL NORD

TORINO Ha agevolato un’azienda riconducibile a personaggi legati alla ‘ndrangheta ma per evitare che riprenda i contatti è sufficiente il divieto di esercitare per un anno attività di impresa. E’ quanto afferma, in sintesi, il Tribunale del riesame di Torino a proposito di Roberto Fantini, l’ex manager di Sitalfa indagato nell’operazione ‘Echidna’ per concorso esterno in associazione mafiosa. I giudici hanno sostituito gli arresti domiciliari con una misura interdittiva che, a loro avviso, è sufficiente per interrompere i contatti con gli esponenti della ‘ndrangheta. Sitalfa è una partecipata della Sitaf (la società che gestisce l’autostrada Torino-Bardonecchia). L’ordinanza riguarda altri tre indagati. Per Giuseppe Pasqua e il figlio Domenico, è stata confermata la custodia cautelare in carcere; per un altro componente della famiglia, Michael Pasqua, è stata invece disposta la scarcerazione.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato