De Angelis è il nuovo allenatore del Birkirkara Fc. Ecco il video di presentazione del club

calcio

COSENZA L’ex calciatore di Cosenza e Catanzaro ed ex allenatore della squadra silana Stefano De Angelis è il nuovo allenatore del Birkirkara Fc, compagine della massima divisione di calcio maltese. Il tecnico romano che da tempo vive a Cosenza è stato annunciato dal suo nuovo club con un video emozionale. «Il Birkirkara Fc – scrive la società maltese sui suoi profili social – è entusiasta di dare il benvenuto a Mr. Stefano De Angelis come nostro nuovo allenatore! Dopo un accurato processo di selezione, De Angelis è emerso come il candidato ideale per guidare la nostra squadra in un nuovo entusiasmante capitolo di rinascita». Dopo aver allenato il Cosenza in Lega Pro e successivamente nel campionato Primavera. De Angelis ha guidato il San Luca vincendo il campionato di Eccellenza per la prima volta nella storia del club reggino. Poi le esperienze in D con l’Ostia Mare, e come vice nel Lavello, sempre in D, e nell’Ħamrun Spartans a Malta. Oggi ecco una nuova avventura da allenatore.

