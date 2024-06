Bovino sui binari e treni fermi nel Crotonese, denunciato custode

il caso

CROTONE Aveva lasciato che un bovino di sua proprietà vagasse liberamente sui binari tanto da causare l’interruzione del traffico ferroviario: per questo un 55enne di Strongoli, nel Crotonese, è stato denunciato e sanzionato dagli agenti della Polizia ferroviaria di Crotone per la violazione della norma che vieta il pascolo del bestiame non custodito in prossimità della linea ferrata. Il bovino, in particolare, vagava lungo la tratta che collega Metaponto a Reggio Calabria tra i cippi 222 e 223 in località Bucchi, nel territorio del comune di Crotone, causando l’interruzione del traffico per oltre un’ora. La polizia ferroviaria, in seguito a una rapida indagine, ha individuato il custode dell’animale e lo ha deferito all’autorità giudiziaria.