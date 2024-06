Dopo Magalini anche Vivarini pronto a lasciare Catanzaro

calcio serie b

CATANZARO A Catanzaro si prevede una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione di serie B. Dopo il direttore sportivo Giuseppe Magalini ad un passo dal Bari, anche l’allenatore Vincenzo Vivarini sembra vicino all’addio. Pur avendo ancora un anno di contratto con il club giallorosso, l’allenatore abruzzese potrebbe accettare una delle tante offerte che negli ultimi giorni ha ricevuto, con il placet del presidente Floriano Noto. A una sola condizione però, che la nuova squadra di Vivarini sia di serie A e non di B. E proprio dalla massima serie le proposte al tecnico non mancano. Cagliari e Venezia, dopo aver salutato Ranieri e Vanoli, hanno deciso di puntare con decisione sul condottiero dei giallorossi nelle ultime tre stagioni. Ma l’accelerata maggiore nelle ultime ore è arrivata dal club lagunare e non è escluso che già a inizio della prossima settimana non possano arrivare novità rilevanti in tal senso. Due giorni fa il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli ha avuto un colloquio con Vivarini per poi rivelare a La Tv di Pescara di essere interessato al tecnico. «Quest’anno – ha detto – ha fatto molto bene, come identikit ci sta. Oggi Venezia ha la possibilità di mettere in vetrina non solo giocatori ma anche allenatori». Dunque, con i sempre più probabili addii di Magalini e Vivarini, per il Catanzaro si preannuncia una stagione estiva di stravolgimenti tecnici rispetto alle ultime annate. (redazione@corrierecal.it)