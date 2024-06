Incidente stradale in autostrada, scontro auto-tir: un morto

lo scontro

NOVARA E’ di un morto e due feriti, il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto venerdì sera fra un’auto e un mezzo pesante al chilometro 127 dell’A26 in direzione nord. Sul posto, poco prima delle 23, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei comandi di Vercelli e Novara oltre ai sanitari del 118 e agenti della polizia stradale. Due persone più un cane erano rimasta incastrate fra le lamiere. Per la vittima non c’è stato nulla da fare. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per le operazioni.