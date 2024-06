Anche oggi “election day” in Calabria: si vota fino alle 23 per Europee e Amministrative

IL VADEMECUM

CATANZARO Ancora Election Day anche in Calabria. Dopo l’apertura avvenuta ieri, anche oggi seggi aperti per le elezioni europee e le elezioni amministrative, che in Calabria riguardano 132 Comuni, 4 dei quali – Vibo Valentia, unico capoluogo di provincia, Corigliano Rossano, Montalto Uffugo e Gioia Tauro – con popolazione superiore ai 15mila abitanti: si può votare fino alle ore 23, e poi, dopo la chiusura dei seggi, ci sarà lo spoglio, che in prima battura riguarderà le Europee, e poi, chiaramente domani, le Amministrative. L’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi è sprovvisto di quest’ultima potrà richiederla, anche oggi, all’ufficio elettorale del proprio Comune. Per le Europee (QUI CANDIDATI E LISTE DEL COLLEGIO SUD) l’elettore può tracciare un simbolo sulla lista scelta anche non indicando alcun candidato. Si può votare per una sola lista. Si possono esprimere accanto al simbolo fino ad un massimo di tre preferenze, indicando il cognome dei candidati scelti che dovranno appartenere alla lista votata. Non è quindi ammesso il voto disgiunto che annullerebbe la scheda. Se si sceglie di esprimere due o tre preferenze queste devono riguardare candidati di genere diverso, per non annullare la seconda e la terza preferenza. Il sistema elettorale è proporzionale; la soglia di sbarramento per partecipare al riparto dei seggi è del 4% dei voti a livello nazionale. Gli elettori avranno a disposizione una scheda che sarà di colore diverso a seconda della circoscrizione di appartenenza: arancione, per la circoscrizione elettorale IV – Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria). Per le Amministrative (QUI CANDIDATI E LE LISTE nei Comuni calabresi in cui si vota) l’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 23 e lunedì 24 giugno.

