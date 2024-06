Un terzo dei Comuni della Calabria al voto oggi e domani: ecco liste e candidati

AMMINISTRATIVE

LAMEZIA TERME Al via in Calabria anche le elezioni amministrative, che riguarderanno 132 Comuni, in pratica un terzo dei Comuni della regione. Come per le Europee, per le Amministrative si vota oggi dalle ore 15.00 alle ore 23, e domani dalle ore 7.00 alle ore 23. Si vota in un solo capoluogo di provincia, Vibo Valentia, e solo in altri tre Comuni con oltre 15mila abitanti, vale a dire Corigliano Rossano e Montalto Uffugo in provincia di Cosenza e Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria.

I Comuni sopra i 15mila abitanti

A Vibo Valentia sarà corsa a quattro per la conquista del Comune (QUI CANDIDATI E LISTE): la sfida sarà tra Roberto Cosentino, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Enzo Romeo, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Francesco Muzzopappa, candidato sindaco di una coalizione di centro, e Marcella Murabito per Rifondazione Comunista. Due invece i candidati sindaco a Corigliano Rossano (QUI CANDIDATI E LISTE): il duello sarà tra il sindaco uscente, Flavio Stasi, candidato del centrosinistra, e il consigliere regionale di Forza Italia, Pasqualina Straface, candidata sindaco del centrodestra. Escluso dalla competizione, per incandidabilità, un terzo candidato sindaco, Domenico Piattello: pertanto a Corigliano Rossano non ci sarà comunque il ballottaggio. Tre i candidati sindaco a Montalto Uffugo (QUI CANDIDATI E LISTE): Biagio Faragalli, Mauro D’Acri ed Emilio Viafora. Sfida a quattro invece a Gioia Tauro (QUI CANDIDATI E LISTE): Renato Bellofiore, Mariarosaria Russo, Simona Scarcella e Rosario Schiavone.

Dove si vota

In provincia di Catanzaro si voterà in 19 Comuni: Albi, Amato, Cortale, Fossato Serralta, Gagliato, Gimigliano, Marcedusa, Marcellinara, Miglierina, Motta Santa Lucia, Pentone, Pianopoli, San Floro, San Floro, San Pietro a Maida, Sellia, Sellia Marina, Sorbo San Basile, Squillace, Zagarise. In provincia di Cosenza sono chiamati alle urne i cittadini di 65 Comuni, compresi Corigliano Rossano e Montalto Uffugo: Acquaformosa, Acquappesa, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Aprigliano, Bianchi, Bocchigliero, Buonvicino, Caloveto, Castiglione Cosentino, Cerchiara di Calabria, Cervicati, Civita, Colosimi, Corigliano-Rossano, Cropalati, Crosia, Diamante, Domanico, Figline Vegliaturo, Firmo, Fiumefreddo Bruzio, Frascineto, Grimaldi, Laino Borgo, Laino Castello, Lappano, Lattarico, Longobardi, Malvito, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Montegiordano, Morano Calabro, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Paludi, Parenti, Pedivigliano, Rocca Imperiale, Rose, Roseto Capo Spulico, Rota Greca, San Basile, San Benedetto Ullano, San Donato di Ninea, San Giorgio Albanese, San Marco Argentano, Santa Caterina Albanese, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Santa Sofia d’Epiro, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Torano Castello, Trebisacce Vaccarizzo Albanese, Verbicaro, Villapiana. In provincia di Crotone le Comunali si terranno a Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Castelsilano, Mesoraca, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Strongoli, Umbriatico Verzino. Nella Città Metropolitana di Reggio Calabria sono 25, comprendendo Gioia Tauro, i Comuni chiamati al voto oggi e domani: Agnana Calabra, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bivongi, Bova Marina, Canolo, Cardeto, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Gerace, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Martone, Monasterace, Oppido Mamertina, Portigliola, Riace, Rizziconi, Roccella Ionica, San Giovanni di Gerace, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Ilario dello Ionio, Scido, Stignano. In provincia di Vibo Valentia Amministrative in 13 Comuni tra cui Vino: Drapia, Mileto, Mongiana, Nicotera, Pizzoni, Rombiolo, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Vallelonga, Zungri.

Casi particolari e curiosità

Le elezioni amministrative in Calabria presentano anche alcuni casi particolari. Anzitutto, non si voterà in tre Comuni nei quali pure erano previste le elezioni: si tratta di San Luca, paese dell’Aspromonte il cui Comune in passato è stato già sciolto per infiltrazioni mafiose e che sarà di nuovo commissariato per la mancata presentazione di candidati sindaco, cosa già altre volte accaduta, e poi Melissa, Comune del Crotonese dove non si sono presentati candidati sindaco essendo insediata una commissione d’accesso antimafia, e San Lorenzo, nel Reggino, anche qui per mancanza di candidati. Occhi puntati poi sul Comune di Riace, nel quale ritorna in pista come candidato sindaco Mimmo Lucano, il simbolo delle politiche di accoglienza dei migranti: praticamente detronizzato cinque anni fa dall’esplosione della Lega, al punto da non entrare nemmeno in Consiglio comunale, ora Lucano ritenta la conquista del Comune contro l’uscente Antonio Trifoli, già alfiere del Carroccio ma oggi in orbita Forza Italia, e il già vicesindaco Franco Salerno.

