Elezioni, nel Reggino 27 Comuni al voto – CANDIDATI E LISTE

i nomi

REGGIO CALABRIA Ventisette comuni al voto per un totale di 89.405 elettori nell’area della provincia di Reggio Calabria. Alle elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno, che vedranno contestualmente il voto per le Europee, si voterà ad Agnana Calabra, Ardore, Bagaladi, Benestrare, Bivongi, Bova Marina, Canolo, Cardeto, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Gerace, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Martone, Monasterace, Oppido Mamertina, Portigliola, Riace, Rizziconi, Roccella Ionica, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Ilario dello Ionio, Scido e Stignano. Tra questi i “casi particolari” sono quelli di Portigliola, commissariato per infiltrazioni mafiose nel 2022; commissari da qualche mese ci sono poi ad Ardore e San Lorenzo, a seguito delle dimissioni di parte delle amministrazioni. A Gerace si vota in anticipo dopo la morte nel giugno 2023 del sindaco Giuseppe Pezzimenti, attualmente al timone c’è il facente funzioni Salvatore Galluzzo. Mentre è Gioia Tauro l’unico Comune reggino al voto superiore ai 15mila abitanti e dove quindi è previsto il ballottaggio.

Oggi il termine per la presentazione di candidati e liste. Eccole.

Sfida a quattro a Gioia Tauro

Gioia Tauro è l’unico comune reggino che alle prossime amministrative conta più di 15mila abitanti e quindi dove è previsto il ballottaggio. A contendersi la poltrona da sindaco, lasciata dall’uscente Aldo Alessio sono Renato Bellofiore, Mariarosaria Russo, Simona Scarcella e Rosario Schiavone.

Renato Bellofiore

Lista “Cittadinanza democratica”

Rocco Belfiore

Rosario Borrello

Antoine Brancati (detto Antonio)

Maria Antonia Caridi

Monica Della Vedova

Antonio Iannì (detto Maradona)

Alessandro Pio Lombardo

Giuseppe Magliano (detto Pino)

Damiana Mingodaro

Vincenzo Magnoli

Antonio Oliveri

Pacifico Ruggiero

Caterina Tripodi

Carmelina Vaticano (detta carmela)

Ferdinando Ventre

Rosanna Vinti

Lista “Bellofiore”

Claudia Caccamo

Dajana Domenica Ciccone

Antonino D’Angeli

Antonio Tobia De Simone

Annunziato Gentiluomo

Lucia (detta Lucia) Guerrasio

Giovanni (detto Gianni) Laurendi

Antonio Rocco Longobucco

Giovanni Melito

Salvatore Bruno Antonio Nardi

Pasquale Ozzimo

Francesco Petrolo

Vanessa Priolo

Annamaria Vicari

Angela Zito

Francesco Zito

Mariarosaria Russo

Lista “La ginestra”

Artese Maria Luisa

Bagalà Maria Adelaide

De Caria Maria

Esposito Laura

Florio Patrizia

Frachea Francesca

Gullace Grazia Maria

La Rosa Salvatore

Mercuri Agostino Mario

Pavia Giuseppe

Raso Domenica Raffaela

Ritrovato Ernani Giuseppe

Schillaci Valentina

Scrugli Mirko

Stanganelli Angela

Zagarella Nicola

Lista “Rinascita gioiese“

Carbone Valentina

Cedro Antonino Gabriele

Cedro Vincenzo

Fazzari Bernadette Maria

Fontana Salvatore

Frisina Pasqualina detta Lina

Macrì Antonio

Marzialetti Marcello

Minasi Corrado

Oteri Mario

Paladino Caterina

Pirelli Stefania

Ranieri Giuseppe

Romeo Raffaella

Zappia Vittorio

Zito Giovanni

Lista “Progetto gioiese”

Arena Francesco Salvatore

Bova Francesco Scilla

Cento Clara Scilla

Cirillo Pasqualina

Cocolo Rosario

Di Noro Nicola Ortona

Donato Claudia Yesenia

Larocca Antonio

Leuzzi Domenico Antonio

Morariu Cristiana Stefania

Polimeni Giuseppe

Saverino Ester

Lista “Insieme per gioia“

Santo Bagalà

Nicodemo Gagliuso Aldo Casserino

Omar Choukairi Ben Slimane

Donato Dalbis

Maria De Gennaro

Giuseppe Flaviano

Maria Carmela Gentiluomo

Marina Longo

Francesco Padovano

Maria Pia Paiano

Alberto Parrello

Lavinia Ludovica Pirilli

Giuseppe Romeo

Michele Sainato

Stefania Spezzano

Lista “Partecipazione e democrazia“

Abate Alessia

Bruzzì Giuseppe

Calderazzo Rocco

Cedro Maria

Ferraro Luisa

Macrì Pasquale

Mascalchi-Calveri Emilio Antonio Vincenzo

Pagano Teresa

Pedullà Luigina detta Gina

Perri Antonio

Rotondo Simona

Sainato Vincenzo

Sciarrone Giuseppe detto Pino

Solano Raffaella

Vignola Emilia Maria Rosaria

Zambara Pasqualina detta “Lina”

Simona Scarcella

Lista “Forza Italia“

Giuseppe Bagalà

Grazia Bagalà detta Graziana

Vincenza Bonio

Rosa Maria Catania

Giovanni Cedro detto Jonny

Giuseppe Cortese

Maria Pia Gentiluomo

Michele Maiolo

Vincenzo Marando

Fabio Pioli

Salvatore Ranieri detto Giulio

Antonino Rao

Carmelo Riotto

Barbara Sidoti

Domenica Speranza

Rebecca Zappia

Lista “La Gioia del domani“

Albanese Paolo Antonio

El Makni Achraf detto Angelo

Esposito Letizia Soccorsa

Filandro Annalisa

Giovinazzo Cinzia

Infantino Francesco

Mangione Luciano

Monaco Carlo

Parrello Antonino detto Totò

Petrelli Cosima Damiana

Plateroti Antonella

Sacco Maria Grazia

Sciarrone Simona

Maria Luisa Zito

Tomaselli Teresa

Tomasello Giovanni

Lista Udc

Barba Vanessa

Cananzi Massimo

De Maio Giuseppe

Demarco Giovanni

Filippone Vincenzo

Gambettola Simone

Giovinazzo Mariangela

Guerrisi Cristian detto Cri

Lipari Carlo

Pellegrino Antonella

Pisano Gretel Maria Grazia

Rella Anna Maria Pia

Ventrice Maria Stella

Zito Giuseppe

Dromì Maria Concetta

Larosa Vincenzo

Lista “Agire“

Romeo Giuseppe

Panetta Oxana

Leto Simona

Pavia Vincenzo

Pastore Alessandra

Magno Giuseppina detta Giusy

Zampogna Sharon

Pulimeni Nicola detto Nicolino

La Spada Santina

Riso Veronica

Patamia Francesco Pio

Piccolo Andrea

Giofrè Vincenzo

Di Bella Salvatore

Surace Vincenzo

Lista “Città del Porto“

Aquino Maria

Cadile Francesco

Cassala Esmeralda Pia

Custode Giuseppina Claudia

Cutrì Valentina

Gerace Antonino

Iannì Vincenzo

Morogallo Emanuele

Speranza Salvatore

Trimboli Daniele

Torino Antonio

Driacchio Vincenzo

Rosario Schiavone

Lista “Tradizione e innovazione”

Alessi Nicole Ilaria

Andronaco Giuseppina

Ardissone Giuseppe

Borgese Tiziana

Careri Ivana

D’Agostino Daniela

Dato Daniele

Lollio Giovanni

Marzano Domenico

Mingodaro Leonardo

Polimeni Marco

Prellino Domenico

Pugliese Antonino

Saccà Fabio

Sciarrone Salvatore

Tripodi Concetta Domenica

Lista “Alleanza Gioiese”

Barillà Maria Rosaria

Carbone Christian Andrea Angelo

Catania Caterina

Chattabi Salah

Demaio Maria Viviana

Infusino Alberto

Irrera Roberto

Lazzaro Paola

Luppino Santino

Managó Roberta

Monaco Rossana

Papalia Antonino

Pirrotta Rocco

Romeo Rosa

Stillitano Natina

Zappalà Salvatore

Ardore

Candidato a sindaco l’uscente Giuseppe Campisi con la lista “Insieme per Ardore”.

Attisano Massimo

Bova Gianfranco

Mammone Aurora

Muscatello Rosita

Nobile Luciano

Panuzzo Lillo

Priolo Sabrina

Pulitanò Marco

Ripolo Rocco

Sanci Giovambattista

Varacalli Giada

Zappavigna Pino

Candidato a sindaco Gianfranco Sorbara con la lista “Ardore Domani”

Andrea Alessi

Amy Coluccio

Patrizia Cuscunà

Serenella Femia

Peppe Iurato

Nino Lascala

Salvino Marando

Alessandro Martelli

Mena Muscatello

Caterina Talladira

Francesco Tropepi

Flavia Zappia

Martone

A Martone candidato a sindaco l’uscente Giorgio Imperitura con la lista “Insieme per Martone”

Calvi Renzo

Calvi Rocco

Carlino Vincenzo detto “Enzo”

Frascà Vincenzo

Loccisano Daniele

Malgeri Maria Cristina detta Cristina

Mesiti Giuseppe

Pelle Antonio

Vescio Antonio detto “Tonino”

Candidato Nicola Limoncino con la lista “Uniti per Martone”

Vincenzo Calvi

Antonio Ientile

Rosanna Femia

Carmelo Larosa

Bruno Papallo

Antonio Sgambelluri

Gaetano Errico

Francesco Cessario

Monasterace

Candidato a sindaco Alessandro Zannino con la lista “Monasterace al centro”

Bava Rosanna

Deleo domenico

Marino Andrea

Miriello Nicola

Papaleo Ilario

Papaleo Rocco

Pistininzi Ottavia

Princi Daniele

Scida Antonio

Tassone Emanuela

Taverniti Emanuela

Vallelonga Giovanna

Candidato a sindaco Carlo Murdolo con la lista “Adesso per Monasterace”

Nicola Armocida

Antonio Bosco

Marcello Bova

Federica Comito

Alfonso Gara

Mario Menniti

Francesca Pacicca

Emanuele Papaleo

Giuseppe Papallo

Noemi Passarelli

Rosetta Pilato

Gabriella Pisano

Candidato a sindaco Palmiro Spanò con la lista “Mò si cambia”

Simona Arcorace

Mimmo Bova

Giuseppe Bruzzese

Michele Macrì

Luigi Maria Malluzzo

Alessandra Samà

Giuliana Scarano

Sandro Papaleo

Francesca Tedesco

Salvatore Tredici

Nicodemo Vitetta

Barbara Giamba

Roccella

A Roccella candidato a sindaco l’uscente Vittorio Zito

Elena Bova

Alessandra Cianflone

Fabrizio Chiefari

Bruna Falcone

Domenico Cartolano

Annamaria Macrì

Marco Costa

Francesco Scali

Fausto Certomà

Rossella Scherl

Serena Misiti

Donato Toscano

Candidato a sindaco Nicola Iervasi

Claudio Belcastro

Silvana Belcastro

Maria Cirillo (Antonella)

Giuseppe Lombardo

Angela Rodinò

Irma Simone

Gianfranco Ursino

Vincenzo Ursino (detto Meglia)

Agnieszka Zajac (Agnese)

Daniela Zenone

In aggiornamento