San Luca senza candidati, Bartolo non si ripresenta: «Decisione difficile»

il (non) voto

SAN LUCA «Ieri sera ci siamo visti, abbiamo sciolto la riserva, non ci ricandideremo». Con queste parole il sindaco di San Luca Bruno Bartolo, raggiunto dal Corriere della Calabria, annuncia la decisione di non ripresentarsi alle prossime elezioni comunali. «I motivi li spiegherò il 21 maggio nel corso di un incontro con i cittadini di San Luca», afferma il primo cittadino che non scende nei dettagli della decisione, ma che aggiunge: «E’ stata una decisione molto difficile, anche perché credo di aver lavorato tanto e di aver di aver ottenuto tanto. Certo adesso bisognerà vedere se ci sarà qualcuno che amministrerà affinché questa carne che noi abbiamo preparato venga cotta. Ci sono tanti finanziamenti. E’ giusto – aggiunge Bartolo – che ci sia una amministrazione democraticamente eletta. Io cinque anni fa mi sono presentato per senso di orgoglio e amore verso il mio paese». La decisione di Bartolo, a questo punto, non fa ben sperare per le sorti del Comune di San Luca, che senza candidati e liste andrebbe incontro al commissariamento. Ancora poche le ore per scongiurarlo. «Fino a questo momento (alle 16.15 di venerdì 10 maggio ndr) – dice Bartolo – non si è presentato nessuno».

