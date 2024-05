Amministrative, 19 Comuni al voto nel Catanzarese: ecco le sfide più significative

verso il voto

CATANZARO Sono 19 i Comuni in provincia di Catanzaro che l’’8 e il 9 giugno andranno al voto per eleggere i nuovi sindaci e i nuovi Consigli comunali. Nessun Comune supera i 15mila abitanti e quindi non ci sarà nessun turno di ballottaggio in provincia. Ci sono comunque alcuni centri particolarmente importanti sotto il profilo politico. Tra questi Squillace, dove i candidati sindaco saranno tre: Stefano Carabetta, con la lista “Civitasquillace”, una lista che secondo gli analisti è espressione dell’amministrazione uscente guidata da Pasquale Muccari, il consigliere comunale uscente di minoranza Vincenzo Zofrea con la lista “Siamo Squillace” e un’altra consigliere comunale uscente, Anna Maria Mungo, con la lista “Progetto Squillace”. Tra i Comuni più popolosi nei quali si voterà c’è poi Sellia Marina, al centro anche di una puntata di “Telesuonano” su “l’Altro Corriere Tv”: qui la sfida per la carica di sindaco è tra Giuseppina Frangipane, presidente del Consiglio comunale uscente, e l’imprenditore Walter Placida, presidente provinciale di Confagricoltura. Tre candidati sindaco anche a San Pietro a Maida: in corsa l’attuale primo cittadino, Domenico Giampà, segretario della federazione provinciale del Pd, con la lista “Amiamo San Pietro”, Andrea Davoli con la lista “Vivere” e Caterina Berlingieri con lista “Reagire comune”. Torna al voto anche Sellia, piccolo centro nella Presila Catanzarese, dopo la parentesi innovativa di Davide Zicchinella, eletto nei mesi scorsi sindaco di Simeri Crichi. Questi i Comuni nei quali si voterà in provincia di Catanzaro: Albi, Amato, Cortale, Fossato Serralta, Gagliato, Gimigliano, Marcedusa, Marcellinara, Miglierina, Motta Santa Lucia, Pentone, Pianopoli, San Floro, San Pietro a Maida, Sellia, Sellia Marina, Sorbo San Basile, Squillace, Zagarise. (redazione@corrierecal.it)

