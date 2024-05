Nomi a “sorpresa”, la quarta candidata e tante riconferme: a Vibo tutto pronto per le elezioni – NOMI

le liste

VIBO VALENTIA Sorprese e riconferme fra i quasi 500 candidati alle elezioni comunali di Vibo Valentia. Sono state consegnate oggi, entro le 12, tutte le liste che concorreranno alle prossime amministrative dell’8 e del 9 giugno. In 13 i Comuni vibonesi chiamati a votare tra elezioni “in bilico” o caratterizzate da una campagna elettorale tumultuosa e caotica. Non è mancato un po’ di sano “caos” prepolitico anche nel capoluogo, dove oggi sono stati ufficializzati gli schieramenti che si contenderanno Palazzo Luigi Razza. In extremis, ai tre candidati già da tempo annunciati, se ne è aggiunta anche una quarta: Marcella Murabito con la lista di Rifondazione Comunista che si unisce a Enzo Romeo, Roberto Cosentino e Francesco Muzzopappa nella corsa a diventare primo cittadino del capoluogo vibonese.

Ballottaggio in vista

Ambizioni (neanche troppo nascoste) da vittoria al primo turno per il candidato del centrodestra Roberto Cosentino, forte del monopolio forzista sul vibonese e, soprattutto, delle rilevanti presenze di Stefano Luciano, ultimo candidato del centrosinistra, e dell’ex senatore Franco Bevilacqua. Più realistico, comunque, il ballottaggio con una delle altre due fazioni “grosse” del polo centrista e del fronte progressista. Una “sfida nella sfida” per accedere al secondo turno su cui restano molte incognite. Il centro nelle sue fila raccoglie porzioni proveniente dal centrodestra (tra cui il gruppo di consiglieri di Città futura che fino a qualche mese fa appoggiavano in consiglio la Limardo), ma anche Azione che alle provinciali si schierò con i progressisti di Lo Schiavo. Non mancano le sorprese nelle liste presentate: in quella del Partito Democratico a sostegno di Romeo spunta Jasmine Cristallo, esponente dem candidata anche alle Europee. Tante, invece, le riconferme per i consiglieri uscenti: Stefano Soriano e Laura Pugliese ci riprovano con i democratici, a sostegno di Romeo anche Domenico Santoro, Silvio Pisani e Marco Miceli (M5S), Lorenza Scrugli con la lista del sindaco e Loredana Pilegi (Liberamente Progressisti). Nel centrodestra conferme per gli assessori dell’amministrazione Limardo: si ricandidano Carmen Corrado, Enzo Bruni, Giusi Fanelli, Katya Franzè, Michele Falduto, Pasquale Scalamogna e Nazzareno Putrino. Fa il salto dall’opposizione al centrodestra il consigliere uscente Giuseppe Policaro. Tra le fila di Muzzopappa si rivedono i consiglieri uscenti Rosa Chiaravalloti, Giuseppe Cutrullà, Anthony Lo Bianco, ma anche il coordinatore vibonese della Lega Mino De Pinto.

Roberto Cosentino (centrodestra)

Oltre

Pasquale Barbuto

Antonietta Teresa Bianco

Sabrina Caracciolo

Samantha Casuscelli

Paola Antonella Ciocci

Domenico Console

Renato Costa

Pasquale Contartese

Antonino Denami

Daniele De Sossi

Giusi Fanelli

Rosa Franzè

Roberta Fuduli

Bruno Giannotta

Cesarina Gelanzè

Ivan Greco

Marisa Greco

Nicodemo Iannello

Giuseppe Iorfida

Simone Iurlaro

Sergio La Grotteria

Nicola Lo Torto

Marika Marra

Valentina Marta

Alessandro Moddafferi

Maria Mussari

Maria Grazia Pianura

Giuseppe Fabio Policaro

Liberata Purita

Gina Beatrice Russo

Nicole Samà

Laura Sette

Vibo Unica

Francesco Belsito

Alessandro Massimo Bisogni

Antonio Corigliano

Gregorio Crudo

Nazzareno D’Amico

Giuseppe D’Ippolito

Claudia Davolo

Rocco Deodato

Antonio Maria Distilo

Elisa Fatelli

Vincenza Ferraro

Francesco Fusca

Peppino Francesco Gagliardi

Enza Paola Galati

Claudia Gioia

Francesco Graziano

Elena Loddo

Gaetano Marino

Vincenzo Mazzini

Samantha Mercadante

Foca Monteleone

Francesca Morabito

Antonella Moschella

Simona Pagano

Angelo Palamara

Roberta Papalia

Francesca Rubino

Giuseppe Russo (cl. 77)

Francesco Suriano

Francesca Tavella

Giuseppina Tavella

Giuseppe Tropeano

Indipendenza

Giuseppe Scianò

Pietro, Comito

Giovanni Tassone

Angela Almaviva

Ivan Giovanni Andreacchio

Ilenia Battiato

Laura Bellezza

Fernanda Maria Brasca

Francesco Giuseppe Capasso

Pamela Ciancio

Marinela Ciugulini

Giovanni Corigliano

Caterina Giuseppina D’Urzo

Fabiana Fabroni

Angelica Imeneo

Michela Martino, Emanuela Mondello

Maria Muscia

Gaetano Prestia

Luciano Pugliese

Livio Ricci

Gabriele Salvatore Maria Riso

Giuseppe Russo (cl. 64)

Michele Russo

Paolo Vasapollo

Antonia Ventrice

Giuseppe Visioli

Forza Vibo

Oreste Basile

Vincenzo Bruni

Daniela Bruno

Danilo Cafaro

Giuseppe Calabria

Pino Colloca

Maria Carmosina Corrado

Lorenzo De Leonardo

Maria detta Luana Ferraro

Rosanna Frascino

Zelia Fusino

Maurizio Gradia

Andrea Gregorace

Pasquale Grillo

Loredana Lo Schiavo

Annunziata Manco

Paola Masè

Marisa Matarozzo

Pasquale Policaro

Rosa Povia

Lorenzo Proto

Maria Carmela Silipo

Davide Timpano

Fatima Vaccalluzzo

Gianluca Vasapollo

Massimiliano Vita

Maria Vittoria Vizzari

Forza Italia

Maria Alessandria

Beatrice Angelieri

Francesco Bellezza

Nazzareno Carnovale

Rossana Caserta

Paola Cataudella

Marcello De Vita

Sabrina De Vita

Giuseppe Dignitoso

Samantha Giliotta

Martino Valerio Grillo

Simona Guidi

Maria Carmela La Malfa

Maria Teresa Longo

Serena Lo Schiavo

Domenico Malacari

Maria Carmela Mottola

Antonio Mussari

Nicola Nicolini

Filippo Nicolino

Antonio Pagano

Carmelo Palamara

Maria Francesca Palamaro

Rosalba Pannia

Vincenzo Porcelli

Nazzareno Valentino Putrino

Palmiro Ruggieri

Aurora Russo

Marika Russo

Pasquale Scalamogna

Maria Rosalba Sorace

Nicola Vinci

Fratelli d’Italia

Maddalena Basile

Michele Falduto

Elisabetta Maria Barilaro

Francesco Boscherino

Isabella Condello

Giuseppe Cuzzucoli

Nicola De Giorgio

Gianluca Facciolo

Viviano Falbo

Katia Franzè

Giuseppe Iannello

Giulia Lombardo

Maria Teresa Manco

Angelo Mazzeo

Nicola Mazzitelli

Claudia Mirabito

Vito Nusdeo

Valentino Preta

Rosario Rocchetto

Enrico Rottura

Federica Emanuela Sacco

Antonio Schiavello

Carmine Sicari

Filippo Vittorio Sorrenti

Patrizia Venturino

Vincenzo Romeo (centrosinistra)

Movimento 5 Stelle

Angela Cutrullà

Filippo De Caria

Giosuè De Vincenti

Manuel Zinnà

Silvio Pisani

Domenico Francesco Santoro

Enrico Aiello

Marco Miceli

Rosa Irene Bagalà

Francesco Belligerante

Nunzio Caglioti

Daniele Chiarello

Rosa Cilurzo

Jessica ComitO

Veronica Crasta

Gaetana De Luca

Giuseppe Delia

Alessandra Itria

Maria Rosa Malerba

Franca Mangone

Antonio Migliaccio

Francesco Minasi

Daniela Natale

Carmelo Prestia

Francesca Scannadinari

Antonio Scuticchio (cl. 75)

Nazzareno Stanganello

Giuseppe Tigani

Giuseppe Valente

Anna Valia

Vincenzo Vita

Maria Rosa Zinnà

Partito Democratico

Stefano Soriano

Laura Pugliese

Antonio Iannello

Antonino Ravenna detto Nino

Antonio Umberto Araldi

Vittoria Armellino

Antonia Bonomo

Micheal detto Mirko Brogna

Giovanna Cannella

Vanessa Carnovale

Francesco Colelli

Anna Coloca

Jasmine Cristallo

Maria Fiorillo

Salvatore La Gamba

Umberto Lo Bianco

Antonia Mancuso

Francesco Mangioni

Antonella Petracca

Patrizia Pietropaolo

Paolo Pizzonia

Michela Prinzi

Vincenzo Rubino

Rocco Ruffa

Fatima Samaoui

Egidia Scopacasa

Maria Spanò

Nicola Staropoli detto Nico

Alessio Agostino Sterza

Pietro Vavalà

Nicola Vinci

Progressisti per Vibo

Loredana Pilegi

Pasquale Andrizzi

Sergio Barbuto

Vittorio Brizzi

Maurizio Camillò

Pasqualino Cicala

Paolo Cusa

Biagio Cutrì

Gianluca D’Aguì

Alessandro Evoli

Maria, Immacolata Fedele

Antonio Galati

Carmen Giugliano

Romina Greco

Sonia Lampasi

Giuseppina Manco

Saverio Matera

Vincenzo Mazzeo

Pasquale Mercadante

Antonio Salvatore Minniti

Sebastiano Naselli

Ivana Giovanna Pascale

Laura Posella

Silvio Primerano

Giuseppe Scalamandrè

Antonio Scuticchio (cl. 66)

Rosaria Maria Silvestri

Vittoria Toscano

Centro Studi Progetto Vibo

Antonella Pupo

Lorenza Scrugli

Giuseppe Alviano

Salvatore Amodio

Clara Barone

Gioela Cardamone

Rocco Chiappalone

Raffaella Cosentino

Rita De Nino

Leoluca De Vita

Domenico Pio Diano

Francesco Giovanni Durante

Alessandra Grimaldi

Carmelo Impellizzeri

Raffaele Lico

Grazia Li Pomi

Gianfranco Marataro

Giovanni Marzano

Giuseppe Massara

Marcella Mellea

Salvatore Monteleone

Antonio Montesanti

Filippo Paolì

Filippo Potenza

Antonio Russo

Massimiliano Sammarco

Francesca Santelli

Diana Maria Rosaria Satriani

Pietro Scalzone

Domenico Schipilliti

Marco Talarico

Maria Trapani

Francesco Muzzopappa (centro)

Vibo al centro

Francesco Arena

Fortunato Bagnato

Bruno Catanese

Moania Ceniti

Noemi Ceraso

Vittorio Curigliano

Morena Dell’Annunziata

Giorgia Demasi

Salma Ed Dadsi

Angelo Furlano

Alberto Galloro

Fortunata Giannini

Ilary Grenci

Francesco Lo Gatto

Valentina Lo Preiato

Maria Teresa Manco

Francesco Martino

Sergio Martino

Maria Meddis

Carmen Michienzi

Leonardo Maria Filiberto Monteleone

Maria Antonietta Monterosso

Antonino Moscato

Sara Palumbo

Lucia Quattrocchi

Marco Ruffa

Antonio Russo

Giada Serra

Roberto Stagno

Antonino Tedesco

Caterina Timpano

Annunziata Maria Tropeano

Identità territoriale

Anthony Lo Bianco

Antonella Rotella

Francesco Arcidiacono

Desirèe Berlingieri

Antonello Bonaddio

Giovanna Borello

Fortunata detta Tania Catalano

Pasquale Cilurzo

Francesca Liberata Comito

Simone Costanzo

Silvana Di Donato

Giuseppe Di Renzo

Donatella Fazio

Michele Fiorillo

Marialuisa Greco

Giada Grillo

Lucia detta Lucilla Grillo

Ilenia Iannello

Chiara Ioppolo

Roberto La Gamba

Fortunato Laganà

Francesco La Rosa

Ursula Matina

Luca Pugliese

Raisa Muschei

Antonio Rubino

Pasquale Ruscio

Rosario Russo

Nicoletta Serra

Marco Sgotto

Giuseppe Villone

Marta Vonazzo

Cuore Vibonese

Noemi Andreacchio

Rosella Arena

Gaetano Artusa

Luana Burello

Rita Camillò

Rosa Chiaravalloti

Maria Antonia detta Antonella Chiera

Santo Cortese

Alessandro Cuccione

Giuseppe Cutrullà

Giuseppe De Lucia

Carmela Fortuna

Domenico Francica

Angela Iulio

Francesco La Bella

Federica La Fortuna

Laura Donatella La Polla

Virginia Roberta Lo Schiavo

Lisa Maduli

Francesco Antonio Martino

Adele Massara

Anna Monteleone

Domenico Potenza

Giuseppina Domenica Rito

Antonino Roschetti

Eliana Russo

Michele Russo

Rosaria Tavella

Gerlando Termini

Antonella Tripodi

Danilo Tucci

Pasquale Zaccaria

Azione

Salvatore Barbagallo

Federica Barbuto

Nazzareno Brogna

Antonina Camuti

Paolo Carnovale

Carmela Landina Condina

Cristian Cosentino

Adriana Costantini

Giovanna Esposito

Raffaele Figliano

Vincenzo Galati

Rossella Graziadio

Concetta Greco

Maria Rosaria La Grotta

Caterina La Manna

Ubaldo Maugeri

Concetta Mazzei

Simone Monteleone

Ancuta Nechita

Adele Passalacqua

Leonardo Pugliese

Leonardo Parisi

Gaetano Preta

Maria Profeta

Sabrina Ranieri

Aurora Lourdes Rizzo

Giovanni Roberto

Antonio Rubino

Giuseppe Runca

Giuseppe Russo

Insieme al centro

Maria Rosaria Nesci

Mino De Pinto

Francesco Alessandria

Francesco Antonio Artusa

Silvio Biondino

Renato Bulzomì

Francesco Calzone

Bruno Giovanni Carè

Domenico Francesco Castagna

Caterina Natale

Danilo Coloca

Federica Crudo

Raffaellina De Fina

Nunzio Fortuna

Salvatore Grasso

Cesare Ierullo

Giuseppe Librandi

Giulia Lico

Francesca Lo Bianco

Michelina Mancuso

Antonella Massaria

Caterina Mongiana

Nicoletta Alba

Giovanna Parise

Domenico Polistina

Giuseppe Ramondino

Francesco Rottura

Antonio Schiavone

Antonio Scriva

Ivan Servelli

Francesco Tolomeo

Sisto Tozzo

Marcella Murabito (Rifondazione Comunista)

Gregorio Greco

Maria Lucia Barbuto

Ezio Romano

Paula Scalamogna

Filippo La Pera

Rosanna Gambardella

Antonio De Rito

Anna Maria Torresi

Claudio Foti

Eleonora Maria Farina

Fedele Codispoti

Vincenzina Pintimalli

Rosario Margiotta

Giuseppe Furci

Antonio Campanella

Giuseppe Ciano

Anna Coppa

Gianmaria Milicchio

Francesco Saccomanno

Paola Saccomanno

Domenico Serrao

Rocco Ursini