il fatto

PAOLA Lunghe code e rallentamenti al km 3 della strada statale 18 Paola Crotone, per via di un mezzo in fiamme. Nei pressi del viadotto Chianche il traffico è stato interrotto dalla polizia, che ha ordinato il flusso delle auto in senso alternato. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, ma non si segnalano vittime.

