Elezioni Vibo, hanno votato anche i candidati Enzo Romeo e Roberto Cosentino – FOTO

VIBO VALENTIA Operazioni di voto completate da tutti i candidati a sindaco di Vibo. Dopo il candidato di centro Francesco Muzzopappa e quella di Rifondazione Comunista Marcella Murabito, che hanno votato ieri, anche Enzo Romeo e Roberto Cosentino si sono recati nei rispettivi seggi per votare. L’ex presidente della provincia ed espressione del fronte progressista, accompagnato dalla famiglia, ha votato stamattina, intorno alle 10, presso la sezione 3 del seggio sito nella scuola De Amicis. Dovere svolto anche da Roberto Cosentino, candidato del centrodestra, che si è recato alla sezione 17 del seggio istituito presso la scuola materna Maria Montessori di Viale Accademie Vibonesi. Urne aperte fino alle 23 di stasera, poi inizierà lo spoglio per le elezioni europee. Da domani, invece, inizierà lo scrutinio per le comunali di Vibo. (Ma.Ru.)