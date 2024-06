Europee, sconfitta la forza di governo del premier Robert Fico

il risultato

BRATISLAVA Il partito di opposizione liberale Slovacchia progressista ha vinto le elezioni Europee con il 27,8 per cento, affermandosi su Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd), la forza di governo del premier Robert Fico. Smer-Sd ha ottenuto il 24,76 per cento dei voti e potra’ contare su cinque eurodeputati a Bruxelles. Al terzo posto il partito di estrema destra Republika con il 12,53 per cento dei voti e avra’ due rappresentanti al Parlamento europeo, mentre altri due gruppi, il partito cristiano-democratico Kdh e i socialdemocratici di Hlas-SD hanno ottenuto un seggio ciascuno.