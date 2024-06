Europei di atletica, l’Italia è sempre più d’oro

l’evento

ROMA Un trionfo per l’Italia nella mezza maratona, a Roma, con Yeman Crippa a conquistare l’oro in 1:01.03 e Riva a prendersi l’argento subito alle sue spalle a completare la doppietta. Con questo doppio successo le medaglie italiane agli europei di atletica di Roma salgono a 12 in totale: ieri sera altri tre ori con Jacobs nei 100 metri, con l’altro azzurro Ali secondo, Simonelli nei 110 Hs e Fabbri nel lancio del peso.

