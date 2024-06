Pil pro capite, le due Italie: il Trentino doppia la Calabria

il report

ROMA Un’Italia a due velocità, nella quale il Trentino Alto Adige guida la crescita con 146 euro di Pil pro capite giornaliero e Sicilia e Calabria arrancano generandone 60 e 58. Lo evidenzia la Cgia di Mestre in un report pubblicato dal “Corriere della Sera”. La Cgia di Mestre ha misurato il Pil dell’Italia considerando la somma di beni e servizi finali generati dalle imprese, nazionali e straniere, presenti nel territorio: il bilancio è che il nostro Paese produce 5,8 miliardi di pil, 99 euro al giorno per ogni italiano. Due i piani di lettura del dato secondo il “Corriere della Sera”: il primo riguarda il modo in cui si declina nelle diverse regioni, e qui emerge l’Italia a due velocità con la Calabria in fondo alla classifica, e come l’Italia si posiziona in Europa, con il Paese che si posiziona 12esimo tra i membri Ue per ricchezza pro capite (i 99 euro al giorno in Lussemburgo valgono 336 euro).

