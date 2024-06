Quando il calcio è (anche) cultura: nasce l’Associazione culturale Cosenza Calcio 1914

l’iniziativa

COSENZA Lo scorso 5 giugno alle ore 17,30 si è ufficialmente costituita l’Associazione Culturale Cosenza Calcio 1914, tra l’entusiasmo dei numerosi e qualificati presenti. Nell’occasione è stato individuato il Consiglio direttivo che risulta composto da: Eugenio Barca e Carlo Ammirato (nella foto mentre stilano il primo verbale), Stefano Vecchione, Amedeo Pecora, Sandro Marigliano, Rosario Altomare, Titti Branda, Gigi De Rosa, Vincenzo Cristofaro, Giuseppe Casaula, Donato Buccieri, Paride Leporace, Alessandro Buccieri. L’Associazione ha ricevuto il plauso da parte di altre associazioni e di alcuni enti per lo scopo di privilegiare e diffondere la cultura calcistica e sportiva tra i giovani ragazzi delle scuole elementari e medie e non solo, anche nella vasta provincia cosentina. Si farà conoscere la storia e ricordati tutti i Presidenti che hanno scritto la storia della società Cosenza Calcio. La prima riunione operativa ed organizzativa si terrà la prossima settimana per individuare e programmare le linee guida da seguire nei prossimi mesi. Un’avventura che coinvolgerà, negli auspici, non solo la Calabria ma tutto il territorio nazionale.