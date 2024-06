Vittime della Statale 106, il grido di dolore di Bova Marina nel ricordo di Alessio Legato

l’iniziativa

BOVA MARINA Con una fiaccolata molto partecipata e in un clima di profonda commozione la comunità di Bova Marina si stringe alla famiglia di Alessio Legato, morto a 27 anni, e di tutte le vittime della strada, soprattutto della Statale 106. «Le associazioni bovesi, tutte insieme, hanno voluto – è spiegato in una nota – questo momento delicato ed intenso e hanno collaborato affinché un segnale forte venisse dato per la messa in sicurezza di una strada, che tutti noi percorriamo ogni giorno, ormai non più tanto tranquilli. Il dolore causato dall’incidente che ha stroncato la vita di Alessio Legato, è stato motivo per far sentire la voce di tutti noi, turbati e provati dalle drammatiche notizie di incidenti stradali, per la maggior parte delle volte mortali. Una manifestazione collettiva, voluta dai giovani e dalle associazioni bovesi, che conoscevano e stimavano Alessio come esempio di educazione, bontà e gentilezza».

