Elezioni Vibo, Cosentino: «Lavoreremo per convincere chi ancora non si è convinto»

l’intervista

VIBO VALENTIA Arrivano i primi commenti dei candidati a sindaco di Vibo Valentia. Spoglio che procede a rilento nelle sezioni vibonesi, ma dati parziali che sembrano consolidare al momento il vantaggio di Roberto Cosentino su Enzo Romeo. Leggermente più dietro Francesco Muzzopappa, mentre fuori dai giochi la candidata di Rifondazione Comunista Marcella Murabito. «La tendenza è ormai definita, non ci sono dubbi sul ballottaggio» ha commentato ai microfoni del Corriere della Calabria il candidato del centrodestra Roberto Cosentino. Il dirigente della Regione, in attesa dei risultati presso la sede elettorale, si dice “pronto” per «i prossimi 10-15 giorni di lavoro, di confronto e di impegno per far arrivare la forza del nostro progetto ai cittadini che ancora non sono stati convinti». Per Cosentino ballottaggio previsto con Enzo Romeo, espressione del fronte progressista. «Onestamente non penso ad accordi o ad apparentamenti, io cercherò di parlare con chi ha votato con quel polo». Da parte sua nessuna intenzione nel fare «accordi di palazzo. La coalizione è questa e deve rimanere solida e salda perché abbiamo costruito qualcosa di importante che deve darci la forza per impiegare questi 15 giorni per consolidare questo progetto, questa coalizione e convincere chi non è stato convinto». (redazione@corrierecal.it)