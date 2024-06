Europee, Riccardo Rosa: «”Noi moderati” sarà un partito a trazione Sud»

l’analisi

LAMEZIA TERME «Da parte di Lupi e Tajani c’è stata una intuizione che ha ricostituito la forza del Partito Popolare europea come unica ispirazione del partito di centro, che in un’ottica bipolare rientra a nostro avviso nel centrodestra». Così Riccardo Rosa candidato espressione di “Noi Moderati” nella lista di Forza Italia, ospite a “In Primo Piano” in onda su L’altro Corriere Tv. Analizzando i risultati conseguiti alle elezioni europee Rosa ha spiegato: «I dati che abbiamo ottenuto hanno confermato questa visione, mentre noi possiamo gioire di un 10%, Renzi e Calenda hanno conculcato l’idea di terzo polo dando a noi la possibilità di attestare che l’elettorato di centro premia il centro del centrodestra». «Abbiamo apprezzato – ha spiegato ancora Rosa – l’idea di far nascere una indicazione come candidatura, come primogenitura dal territorio, quindi la base di partito. Io sono impegnato in “Noi moderati” come coordinatore della provincia di Cosenza e abbiamo intrattenuto un attivismo politico in quel territorio che è stato poi valorizzato dal nazionale con queste indicazioni. Un’indicazione che ci è stata resa nota il 29 aprile e da quel giorno è iniziata una grande corsa per fare un tipo di organizzazione tale da poter dare questo risultato».

«In Calabria premiati perché rispettiamo gli elettori»

«Il consenso che abbiamo ottenuto è stato ottenuto proprio sulla base di relazioni che il partito aveva in essere già da tempo e poi questa voglia di votare un esponente del territorio, cioè una persona che si pone sostanzialmente con l’elettore a pari dignità, che conosce l’importanza in politica e che rende significativo anche un dialogo che non è soltanto di salire su un palco, scendere e fare una parvenza di saluto ma far capire che ci può essere una serietà nell’intrattenimento dei rapporti», ha detto ancora Rosa rispondendo alle domande di Danilo Monteleone. «Il contatto diretto con il candidato premia, e noi – ha aggiunto – in trenta giorni abbiamo ottenuto un risultato che può essere considerato un piccolo miracolo nel laboratorio politico di costruzione del nostro partito. Un punto di partenza in una fase in cui “Noi moderati” sta diventando un laboratorio politico in costruzione e ritengo che sarà un partito a trazione Sud perché in Sicilia, nella circoscrizione Isole il nostro candidato ha ottenuto 70mila voti di preferenza, noi abbiamo ottenuto 15mila voti di preferenza, ci sono stati buoni consensi anche nelle altre circoscrizioni. Sostanzialmente siamo la terza forza politica di questo raggruppamento in Calabria e la seconda in provincia di Cosenza». Sullo spirito su cui si fonda il partito “Noi moderati” infine Rosa ha spiegato: «Ritengo che la politica dettata dalla logica del gettare fango a chi la pensa diversamente non premia. Arriva a un elettorato di pancia che poi sfocia in un consenso. ma non è un consenso legato al partito, è un consenso legato alla frase detta, alla circostanza mediatica colta ma non c’è un lavoro di partito, cioè il fatto che noi abbiamo preso più voti di Vannacci in Calabria è significativo perché nel Meridione d’Italia si è premiato colui il quale non si limita all’offesa pubblica ma dal rispetto all’elettore, cerca il dialogo, il contatto e dà soprattutto importanza al ruolo del cittadino inteso come persona che non è fonte esclusivamente di consenso da sfruttare nella competizione politica ma che è una persona che centralmente va valutato e difeso nella propria dignità.