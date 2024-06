Europee, Tajani: «Alle politiche puntiamo al 20%»

il commento

«Siamo molto soddisfatti per il risultato che si sta prefigurando, perché superiamo il risultato delle ultime elezioni politiche, stiamo raggiungendo l’obiettivo che ci siamo prefissati: quello di occupare lo spazio tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, è un risultato straordinario». Lo ha detto il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in conferenza stampa nella sede del partito a commento dei primi dati, provvisori, dei risultati delle elezioni europee. «Fino a qualche mese fa – ha proseguito Tajani – qualcuno pensava che saremmo scomparsi dalla vita politica, qualcuno diceva che non avremmo superato lo sbarramento del 4%. Molti credevano che dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi le sue idee sarebbero finite nel congelatore, non è stato così, e i risultati che stiamo vedendo ci confermano invece che Forza Italia cresce, è un partito nazionale, perché il risultato è omogeneo su tutto il territorio e siamo soddisfatti per la percentuale raggiunta. Siamo vicini all’obiettivo che ci eravamo prefissati e questo ci conferma che alle elezioni politiche noi puntiamo a raggiungere quota 20%».