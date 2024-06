Europee, Taruffi: «Un risultato molto positivo per il Pd»

il commento

ROMA «Se i dati confermeranno quello che abbiamo visto si tratta di un risultato molto positivo per il Pd». Lo dice il responsabile dell’organizzazione della segreteria Pd, Igor Taruffi, al Nazareno «Abbiamo accorciato le distanze dal partito di Giorgia Meloni ed è un risultato importante per chi vuole costruire una alternativa di governo», aggiunge Taruffi. «Vedremo i dati reali, se confermeranno le proiezioni ci assegneranno la responsabilità di dare una alternativa al paese. Il fatto di avere insistito tanto sui temi vicini alle persone come sanità e lavoro ha prodotto risultati», conclude l’esponente dem.