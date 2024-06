Metsola: «Parlamento Europeo inizierà a lavorare già domani»

l’annuncio

ROMA L’attuale presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha annunciato che i capigruppo dei partiti politici della Ue si riuniranno già domani per la prima volta dopo le elezioni Europee. Il nuovo Parlamento «inizierà a funzionare immediatamente. Già martedì. I leader dei gruppi politici si riuniranno per la prima riunione della conferenza dei presidenti del Parlamento». In agenda, la necessità di «fare il punto sui risultati delle elezioni Europee in vista dell’elezione del prossimo presidente della Commissione europea e definire la tabella di marcia per la costituzione del nuovo parlamento», ha detto Metsola. «Nelle prossime settimane sarà necessario costituire gruppi politici e formare maggioranze per lavorare su un programma politico che orienterà la direzione della nostra unione per i prossimi anni», ha aggiunto. «Il 16 luglio il nuovo parlamento, la decima legislatura, terrà la sua sessione inaugurale a Strasburgo», ha detto Metsola. «Come presidente di questo Parlamento, considero questi risultati di oggi come un segno di fiducia da parte del nostro popolo, affinché il Parlamento possa continuare a guidare l’agenda europea per i prossimi cinque anni, ma anche come un segnale che dobbiamo lavorare ancora più duramente. La democrazia è viva e il nostro parlamento sarà costruttivo e continuerà a lavorare per tutti gli europei», ha sottolineato.