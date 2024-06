Nesci: «Grazie a tutti per la fiducia, eletto grazie al lavoro svolto sui territori» – VIDEO

il dopo voto

«Grazie a tutti di vero cuore, un risultato importantissimo, una riconferma per altri cinque anni a Bruxelles con un lavoro straordinario fatto su tutti i territori. Un grazie affettuoso ai tanti amici che mi hanno sostenuto, alle tante persone che si sono avvicinate». Con queste parole Denis Nesci di Fratelli d’Italia ha voluto condividere sui suoi profili social la sua gioia per l’elezione al parlamento europeo. «Proseguiremo questo percorso che abbiamo avviato in campagna elettorale – ha detto ancora Nesci – e soprattutto programmeremo i prossimi cinque anni che sono determinanti per i territori del Sud. Potete contare su di me, sul mio apporto, sulla mia vicinanza, sarò disponibile a continuare a girare i territori perché per poter fare l’attività da parlamentare europeo si deve necessariamente sapere i territori cosa vogliono e cosa serve. Grazie al lavoro e alla sinergia nei prossimi cinque anni continueremo un percorso insieme».

