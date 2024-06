Per Lucano la giornata perfetta: dopo il seggio all’Europarlamento si riprende anche Riace

il personaggio

RIACE En plein per Mimmo Lucano, che viene eletto all’Europarlamento con Alleanza Verdi Sinistra e si riprende anche il suo Comune, Riace, il centro nella Locride che Lucano ha trasformato in un modello di integrazione e di accoglienza dei migranti. Il vero obiettivo di Lucano, per sua stessa ammissione, come del resto ha confidato all’Agenzia Italia che l’ha chiamato per un commento a caldo sulla sua elezione a Strasburgo con la lista ideata da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. “Sono contento del risultato delle Europee ma sul piano emozionale sono concentrato sul mio Comune”, ha detto all’Agi. Per Lucano sono state dunque ore particolarmente intense, che testimoniano comunque la ripresa della sua parabola politica dopo essere stato di fatto scagionato dalle accuse a suo carico nell’ambito del processo “Xenia”, nel quale era stato imputato per presunte irregolarità proprio nella gestione dei migranti a Riace. Lucano da capolista di Avs alle Europee nella circoscrizione meridionale ha riportato circa 76mila preferenze, risultando il più votato nel collegio sud: “E’ un dato molto bello, mi piacerebbe rilanciare in Europa il ‘Modello Riace’ da contrapporre agli impulsi sovranisti e xenofobi, ma ora sono concentrato sul voto nel mio Comune, chiamatemi stasera…”, ha affermato ancora all’Agi. Alle Amministrative Lucano ha sfidato il sindaco uscente Antonio Trifoli, che di fatto l’aveva detronizzato cinque anni fa come candidato della Lega ma ora in orbita Forza Italia, e il già vicesindaco Franco Salerno: lo spoglio nel pomeriggio ha detto che Lucano ha vinto anche questa sfida.