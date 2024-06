Regione, Occhiuto: «Valuterò gli assetti in Giunta, mi libererò di alcune deleghe»

il post voto

REGGIO CALABRIA «Subito dopo la proclamazione di Giusi Princi all’Europarlamento individuerò un altro assessore e darò a uno di loro l’incarico di vicepresidente. Ci sto riflettendo». Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a Reggio in occasione della conferenza stampa indetta da Forza Italia per analizzare il voto alle Europee, voto che ha determinato l’elezione della vicepresidente Princi. Parlando del futuro della Regione, Occhiuto ha spiegato: «Vorrei usare anche questa opportunità per liberarmi di alcune deleghe. Per fare questo devo avere in mente i profili giusti, chiaramente ne parlerò con i partiti della nostra coalizione, Fratelli d’Italia e Lega. Farò una valutazione preventiva di quelli che saranno gli assetti della giunta». (m.r.)