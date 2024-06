Occhiuto agli alleati: «Vi rispetto ma a guidare le mie scelte saranno i bisogni dei calabresi»

NUOVI SCENARI ALLA REGIONE

ISOLA CAPO RIZZUTO “Delle questioni che riguardano la composizione della Giunta mi occuperò nelle prossime settimane, appena sarà proclamata al Parlamento europeo la mia vicepresidente Giusi Princi. Ci sto riflettendo, ne parlerò anche con i partiti che sostengono il mio governo regionale, i quali sanno che io ho grande rispetto del loro ruolo ma che ho soprattutto rispetto dei bisogni dei cittadini calabresi, e quindi in base a ciò saranno fatte le scelte migliori”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a margine del Forum sulle attività di vigilanza, organizzato dall’Associazione nazionale ispettori vigilanza, in corso a Isola di Capo Rizzuto (Crotone). Io – ha aggiunto Occhiuto – ci ho messo la faccia e credo di aver dimostrato in queste ore, nel mio partito, che prima di essere un dirigente nazionale del centrodestra, sono il presidente dei calabresi. Questa sarà la mia bussola quando si dovranno redistribuire le deleghe in Giunta, perché ribadisco che la mia intenzione è quella di alleggerirmi di alcune competenze che finora ho gestito direttamente anche in considerazione del fatto che c’erano alcuni dossier importanti”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato