Al G7 il monito di Mattarella: «Trovare equilibrio e benessere»

Sostenere «l’indipendenza dell’Ucraina» dopo che «la Federazione Russa si è assunta la responsabilità storica di riportare la guerra in Europa» mettendo così a rischio la «convivenza fra le nazioni, sui quali poggia, dal secondo dopoguerra in poi, la libertà, la sicurezza, la prosperità dei nostri popoli». E in Israele lavorare a una «pace duratura, che non può che fondarsi sulla soluzione a due Stati» dopo il barbaro attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023» che ha riaperto una «ferita che continua ad essere alimentata dal macabro conteggio delle migliaia di vittime civili palestinesi, donne e bambini, che hanno perso la vita negli oltre otto mesi di conflitto». Nel G7 delle polemiche politiche interne ci pensa il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a mettere le cose in ordine e cercare un punto di sintesi.

Come riportato da Repubblica, infatti, il Capo dello Stato ha accolto all’ingresso del castello di Brindisi i sei leader dei paesi ospiti in Italia dopo il forfait del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

Il presidente Mattarella ha scelto personalmente il sassofono raffinato di Stefano Di Battista. Repertorio italiano, Nino Rota, Morricone, Caruso di Dalla e subito dopo Tu vuò fa l’ammericano di Renato Carosone. «Questo è un mio regalo» ha detto Di Battista a fine serata. E dal suo sax è partita una carezza di Domenico Modugno. Volare.

Sergio Mattarella ha anche parlato di «solidarietà», ricordando come oggetto del summit sono quelle «nuove tematiche, dallo sviluppo sostenibile del continente africano, ai flussi migratori, alla rivoluzione indotta dall’intelligenza artificiale» che devono essere affrontate proprio per trovare equilibrio e benessere nello «scacchiere mondiale».